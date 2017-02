Atelier de fotografie in pitoreasca Malta, alaturi de Mikołaj Nowacki, unul dintre ambasadorii Lumix G

În perioada 29 martie–2 aprilie, Panasonic va organiza în Malta un atelier de fotografie – o extraordinară oportunitate de a descoperi cultura și arhitectura acestei insule pitorești din Mediterana și de a le importaliza cu ajutorul celor mai noi camere Lumix. Unul dintre momentele regăsite în calendarul atelierului îl reprezintă Ziua Indepenței Republicii Malta, sărbătorită în fiecare an pe 31 martie. Cu această ocazie, capitala La Valetta devine locul unor serbări uluitoare, o ocazie excelentă pentru a captura imagini extraordinare si pentru a vă desăvârși îndemânarea în domeniul fotografiei de stradă.

Dacă sunteți interesat să profitați de ocazie pentru a trăi o astfel de experiență și pentru a afla cum acționează funcțiile acestor camere foto de la unul dintre cei mai mari fotografi din Europa, Mikołaj Nowacki, înscrieți-vă la acest atelier!

“Când unul dintre Ambasadorii Lumix, Jacob James, m-a invitat să susțin un atelerier de fotografie în sudul Europei, nu am avut nicio ezitare. Să lucrezi cu camerele Panasonic este foarte interesant. Abia aștept să-mi împărtășesc experiența celor care au aceeași pasiune ca mine – fotografia”, a declarat Mikołaj Nowacki, Ambasador Lumix.

Jacob James a fost prezent și în România în calitate de Ambasador Lumix în octombrie 2016, când a prezentat la București imaginile surprinse cu Panasonic prin satele din Transilvania.

Mikołaj Nowacki este singurul Ambasador Lumix de naționalitate poloneză și a câștigat numeroase competiții de fotografie din Polonia și din alte țări ale lumii. A lucrat cu The New York Times, Le Monde, Stern precum și cu multe alte publicații respectate. Este, de asemenea, fotograful oficial al National Geographic din Polonia.

“Suntem foarte bucuroși că această colaborare cu Mikołaj Nowacki se concretizează. Este extraordinar să lucrezi cu cineva care are o experiență uriașă și pe care este încântat s-o împărtășească și altor oameni. Consider că atelierul foto din Malta va fi benefic nu numai pentru Panasonic ci, mai ales, pentru participanți, care vor lucra cu echipamente extraordinare și vor învăța din bogata experiență a Ambasadorului Lumix G”, a declarat Klara Ufnalewska, CEE Public Relations Manager.