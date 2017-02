ADATA lanseaza XPG SX950 si carcasa EX500   

ADATA lansat astazi SSD-ul XPG SX950 si carcasa potrivita pentru acesta, EX500, cu design cu infatisare de gaming. Cu o capacitate de pana la 950GB, tehnologie 3D MLC NAND si cu controller SMI, SSD-ul SX950 utilizeaza o placa de circuite integrate dezvoltata special de ADATA si este echipat cu chip-uri selectate printr-un proces foarte strict de sortare, pentru a oferi un SSD ce poate face fata utilizarii prelungite in conditii de stres ridicat. Performanta de citire atinge 560MB/s, iar cea de scriere 530MB/s. Avand design-ul specific seriei XPG, EX500 este un produs destinat gamerilor si celor care isi doresc o carcasa cu profil texturat si alura impresionanta. Este insotita de un distantator si o rama pentru instalare facila pe desktop-uri sau notebook-uri. Pentru cei care doresc sa foloseasca SSD-ul SX950 ca spatiu de stocare extern, EX500 este o carcasa eleganta, rezistenta si usor de instalat care se conecteaza instant la desktop-uri, notebook-uri si console de gaming prin intermediul portului USB 3.1.

Gamerii se vor bucura de beneficiile tehnologiei 3D NAND

ADATA finalizeaza tranzitia catre “stacked memory” sau 3D NAND. Acest lucru ajuta la productia unor SSD-uri de capacitati crescute, fara o crestere exponentiala a pretului platit de utilizatorii finali. SX950 foloseste chip-uri durabile 3D MLC (multi-level cell) NAND Flash si controller SMI. Consumatorii pot alege intre versiuni ale SX950 de 240GB, 480B sau 960GB. Tehnologia 3D NAND nu ofera doar densitate crescuta (capacitate mai mare), ci si viteza sporita cu aproximativ 10% fata de 2D NAND, astfel noul SX950 este superior predecesorului sau SX930, atingand viteze de 560MB/s la citire si de 530MB/s la scriere.

Optimizat pentru jocuri

Controller-ul SMI si firmware-ul creat de ADATA au fost testate intens cu unele dintre cele mai solicitante titluri de PC sau consola. SX950 este echipat cu SLC Cache si DRAM Cache Buffer pentru a mentine vitezele crescute, pentru a face fata perioadelor intense cum ar fi streaming-ul in jocurile online si pentru a micsora timpii de incarcare a nivelelor de dimensiuni mari, in jocuri. Pentru a prelungi durata de viata a SSD-ului, ADATA include in firmware algoritmi pentru prelucrarea datelor si uniformizarea uzurii. RAID Engine este suportat pentru integrarea usoara in configuratii cu unitati de stocare multiple.

Pachet complet pentru instalare usoara

Spre deosebire de SSD-urile obisnuite, SX950 este realizat la standardele XPG. In cutie utilizatorii vor gasi un distantator/inaltator de 2.5 mm pentru ca SSD-ul sa poata fi montat cu usurinta in spatiile de 7 mm sau 9.5 mm alte ultrabook-urilor si notebook-urilor. Utilizatorii de desktop pot opta pentru folosirea ramei de 3.5” inclusa in pachet si a kit-ului de instalare. In orice caz, SX950 ofera o instalare prompta si facila pe desktop-urile sau notebook-urile de gaming. Acesta ofera si un termen extins de garantie de 6 ani.

EX500: o carcasa pentru gameri

Potrivita pentru orice SSD/HDD de 2.5”, EX500 este o carcasa cu design elegant si alura indrazneata, destinata gamerilor pasionati ce doresc extinderea spatiului de stocare. Instalarea facila, inchiderea sigura si constructia rezistenta la socuri o fac ideala pentru gameri, acasa sau in miscare, oferind viteze crescute prin intermediul portului USB 3.1. EX500 este compatibila “plug and game” cu PS4, Xbox One si PC.