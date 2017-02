Specificatiile telefoanelor Moto G5 si Moto G5 Plus, dezvaluite de un retailer

Nu mai e niciun secret din faptul ca Lenovo va sustine un eveniment cu presa pe data de 26 februarie, in cadrul Mobile World Congress 2017, la Barcelona. Eveniment la care producatorul chinez este asteptat sa lanseze cel putin doua noi telefoane mobile de tip smartphone — Moto G5 si Moto G5 Plus.

Unul dintre aceste modele (varianta Plus) a fost dezvaluit cu ceva saptamani in urma de un roman pe OLX. Acesta incerca sa vanda prototipul respectiv, astfel ca, din nepasare sau din prostie, a publicat si o serie de fotografii dezvaluind ceea ce astazi ne confirma si retailerul columbian care a publicat pe site-ul sau atat imagini cu cele doua telefoane, cat si detalii despre specificatiile tehnice ale celor doua modele inca nelansate.

Asadar, Moto G5 va beneficia de un ecran de 5″ cu rezolutie Full HD, va fi echipat cu procesorul Snapdragon 430, are 2GB memorie RAM si 32GB spatiu intern stocare date. In plus, vine cu o baterie de 2.800 mAh si camere foto de 5, respectiv 13 mega pixeli. Telefonul va beneficia si de un senzor de amprente amplasat in partea din fata, senzor care are o estetica mult mai ok comparativ cu ceea ce vedem pe Moto Z de exemplu.

Moto G5 Plus vine echipat cu procesorul Snapdragon 625, tot cu 2GB memorie RAM, dar cu 64GB spatiu intern. De asemenea, dispune de un ecran Full HD ceva mai mare – 5.2 inci in diagonala si o baterie de 3.000 mAh. Ambele modele vor beneficia de o carcasa metalica cu estetica similara si vor rula sistemul de operare Android 7.0 Nougat.

Ce nu a dezvaluit acest retailer, este pretul lor. Insa acest lucru il va anunta Lenovo in conferinta de presa care va avea loc in mai putin de 2 saptamani.

