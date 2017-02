Huawei P10 Plus are ecranul curbat!

Ne apropiem cu pasi repezi de Mobile World Congress 2017, eveniment la care vom fi si noi prezenti pentru a va informa despre lansarile de gadgeturi ce vor avea loc in Barcelona. Insa pana pe 26 februarie, avem parte de informatii si imagini despre unul dintre acestea. Este vorba de Huawei P10 Plus, smartphone ce va fi lansat, se pare, cu un ecran curbat pe ambele margini.

Huawei P10 Plus va avea specificatii similare cu cele ale modelului standard P10, diferenta va fi probabil facuta de ecranul curbat si de culoarea carcasei. In ceea ce privesc specificatiile tehnice ambele modele vor fi echipate cu un ecran Quad HD de 5.5″ in diagonala (rezolutie 1.440 x 2.560 px), cu procesorul Kirin 960, 4 sau 6GB memorie RAM, 32/64/128 GB spatiu intern si slot hibrid nano SIM/micro SD, camere foto de 12MP megapixeli pe spate (cu doua lentile Leica), o camera de 8MP pe fata si sistemul de operare Android 7.0 Nougat cu interfata grafica Emotion UI v5.0 peste.

Spuneam ca, diferentele estetice vor fi facute de ecranul curbat pe P10 Plus si de culoare carcasei. Conform unei alte surse destul de credibile, Huawei P10, va fi disponibil pe albastru, verde si auriu, in timp ce modelul P10 Plus, vedem ca apare pe negru in aceste imagini, insa credem ca va fi disponibil si pe alte culori.

Cum apreciati un Huawei P10 Plus cu ecran curbat?

