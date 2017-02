Galaxy S8 vs LG G6 in imagini. Asa vor arata cele doua varfuri de gama ale producatorilor Coreeni

Peste exact o saptamana vor avea loc o serie de conferinte cu presa la Barcelona, in cadrul celui mai mare targ anual international – Mobile World Congress – unde producatorii (mare parte asiatici) vor lansa pe piata tot ce au mai bun pentru anul acesta. Printre aceste modele se va afla si LG G6, din pacate pentru fanii Samsung, nu si varful Galaxy S8, model asteptat sa debuteze abia spre finalul lunii martie 2017.

Finalul acestei saptamani aduce noi imagini care ne arata in clar design-ul celor doua viitoare varfuri de gama care se vor bate la titlul de cel mai bun smartphone in 2017. Ambele telefoane vor beneficia de un ecran mult mai generos, in timp ce marginile lor vor fi mult mai subtiri, astfel ca G6 va sosi cu ecran cu diagonalad e 5.7″ si rezolutie QuadHD+ (1.440 x 2.880 px), iar S8 cu ecran de 5.8″, respectiv 6.2″ pe varianta Plus si rezolutie 1.440 x 2.960 pixeli.

Din pacate, la capitolul procesor, fanii LG nu se vor putea bucura de cel mai nou chipset – Snapdragon 835 – datorita embargoului impus de o clauza din contractul semnat de Samsung cu Qualcomm pentru a le produce acest chipset pe noul proces tehnologic dezvoltat de sud coreeni (10nm FinFET). Asadar, LG G6, va fi echipat cu procesorul Snapdragon 821, pe care l-am intalnit si pe Google Pixel. Samsung va lansa Galaxy S8 cu Snapdragon 835, dar va exista si o varianta cu noul chipset Exynos 9.

Restul specificatiilor zvonite pentru G6 sunt: 4GB memorie RAM, 32GB spatiu intern, 32-bit DAC audio la fel ca pe LG V20, o baterie de 3.200 mAh, in timp ce S8, se aude, ca va sosi cu 64/128GB memorie interna, 4GB RAM, camere foto de 8 si 12MP si o baterie de 3.000 mAh / 3.500 mAh pe modelul Plus.

Ce parere aveti de design-ul celor doua telefoane, dar despre configuratia lor hardware?