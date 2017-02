Specificatiile telefonului One X10, pe care HTC il va anunta la MWC2017

Se aude ca, HTC, va lansa, nu unul ci trei telefoane mobile cu Android in cadrul Mobile World Congress 2017 la finalul acestei luni, in Barcelona, iar unul dintre ele este HTC One X10 care tocmai a fost fotografiat si impartasit pe internet.

Cu toate ca dezvaluirea smartphone-ului One X10 va avea loc abia pe 26 februarie, iata ca, incepem aceasta saptamana cu cateva imagini care ne arata design-ul urmatoarei generatii dupa One X9 de anul trecut.

Chiar daca telefonul arata diferit de X9-le de anul trecut specificatiile telefonului One X10 sunt aproape identice, micile diferente fiind facute de un procesor tactat la o frecventa mai joasa (octa-core octa-core MT6755V/C la 1.9GHz), de camerele foto care acum vor dispune de senzori mai mari — 16.3 mega pixeli pe spate, respectiv 8 mega pixeli pe fata, un senzor pentru amprente si, probabil, de versiunea sistemului de operare Android. Restul specificatiilor raman aceleasi: 3GB memorie RAM, 32GB spatiu intern pentru stocare fisiere si rezolutie Full HD a ecranului. Acest model ar putea fi disponibil pe mai multe culori si la un pret de nivel mediu, tinand cont de specificatiile pe care le are.

Ne asteptam ca, in cadrul evenimentului programat cu presa de catre HTC, producatorul sa dezvaluie atat varful de gama pe anul in curs, cat si un model de tip phablet nume de cod – Ocean Note.