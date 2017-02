Vopseaua de par care iti schimba culoarea parului in functie de temperatura (video)

Femeile sunt indragostite de coafor, e limpede acest lucru din multele ore petrecute in saloanele de infrumusetare si din micile averi pe care ele le cheltuiesc luna de luna pentru a-si ingriji parul. Si e normal sa fie asa, deoarece barbatul apreciaza o femeie ingrijita, la fel cum femeia apreciaza un barbat care are grija de imaginea lui.

O companie specializata pe vopsele de par lucreaza la dezvoltarea unui colorant de par care le va permite doamnelor si domnisoarelor sa-si schimbe culoarea parului in functie de temperatura din mediul in care ele se afla.

The Unseen, compania din spatele noului produs ‘Fire’, ce urmeaza a fi lansat pe piata in curand, spune ca e pe cale sa realizeze o vopsea de par care odata aplicata pe par va permite schimbarea culorii parului in functie de temperatura din jur. Practic, moleculele pe baza de carbon din colorantul de par Fire isi modifica capabilitatea de absorbtie a luminii atunci cand sunt expuse la diferite temperaturi, permitand astfel schimbarea temporara a culori parului. Imaginati-va, ca mergeti pe strada in bataia soarelui la 30 si ceva de grade, si-apoi intrati intr-o cafenea unde clima din interior mentine temperatura undeva in jurul a 18 – 20 de grade, automat si culoarea parului se va schimba odata cu trecerea la o temperatura mai scazuta sau invers.

Lauren Bowker, creatoarea acestui tip de vospea, spune ca, Fire, utilizeaza mai putine solutii toxice si ca nu ar trebui sa fie mai toxic decat actualele vopsele de par disponibile in comert

Produsul este in perioada finala de testare, ceea ce inseamna ca, destul de curand, va veti putea bucura de un par a carui culoare sa se schimbe de la o clipa la alta.

Ce parere aveti despre un astfel de produs?