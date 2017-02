Butoane on-screen pe Galaxy S8 si Retina scaner. Se confirma si pozitia senzorului de amprente!

O noua serie de imagini ce il au ca protagonist principal pe urmatorul varf de gama al celor de la Samsung Electronics in 2017, Galaxy S8, au fost publicate si fac valuri pe internet.

Aceste fotografii surprind telefonul functionand (aprins), confirmand astfel faptul ca vom avea parte de butoane on-screen pe Galaxy S8, dar si confirmari pentru senzorul de amprente amplasat in mod ciudat in partea dreapta a camerei foto, precum si faptul ca vom gasi un senzor pentru scanarea ochilor pe noul S8 si pe “fratiorul” lui mai mare Galaxy S8+ (Plus).

De asemenea, se confirma marginile curbate si carcasa in intregime din sticla cu o rama metalica pe margini asa cum ne-a obisnuit Samsung in ultimii ani, cand vine vorba de produsele sale de top.

Samsung va fi prezent la Mobile World Congress 2017 in Barcelona si anul acesta, insa nu va lansa mult-asteptatul Galaxy S8, ci o va face abia spre finalul lunii martie, in cadrul unui eveniment ‘Mobile Unpacked’, care, se zvoneste, ca va avea loc la New York.

Ce parere aveti despre design-ul urmatoarei generatii de top de la Samsung, dar despre noile functii cu care el va fi dotat, precum senzorul de scanare al ochilor?

sursa foto: Slashleaks