Huawei P10 versus LG G6 in imagini de presa

Duminica, 26 Februarie, va fi o zi extrem de interesanta si importanta pentru industria mobile dar mai ales pentru producatorii de smartphone-uri, deoarece este ziua dinaintea debutului celui mai mare eveniment anual global – Mobile World Congress 2017, zi in care, acesti producatori, aleg sa lanseze pe piata cele mai proaspete gadgeturi in cadrul unor conferinte cu presa (unde vom fi si noi prezenti) ce vor putea fi urmarite in direct pe internet.

In asteptarea acestor evenimente transmise live pe internet de catre producatorii de electronice din intreaga lume, noi imagini fac valuri pe internet. Doua imagini de prezentare a telefoanelor Huawei P10 si LG G6 au fost date publicitatii, imagini care ne arata ambele modele prezentate din diferite unghiuri (fata, spate, partile laterale).

Huawei P10 versus LG G6

Huawei P10 este asteptat sa soseasca pe piata in doua variante de 5.5″: un model cu ecran curbat dar ambele cu rezolutie Quad HD (1.440 x 2.560 px), cu procesorul Kirin 960, 4 sau 6GB memorie RAM, cel putin 64GB memorie interna, camera principala duala cu tehnologie Leica si sistemul de operare Android Nougat cu Emotion UI v5.1 peste acesta.

In ceea ce il priveste pe G6-le celor de la LG Electronics, telefonul va beneficia de un ecran generos la cei 5.7″ in diagonala, cu rezolutie Quad HD+ (1.440 x 2.880 px) si aspect ratio 18:9. Va fi echipat cu procesorul Qualcomm Snapdragon 821, cu 4GB memorie RAM, 32GB memorie interna, audio 32-bit DAC, o baterie de 3.200 mAh si aceeasi versiune de Android, Nougat.

Pentru media player-ul prin care vor fi transmise in direct ambele conferinte de lansare cu presa din Barcelona, reveniti pe Gadget Talk Romania. Vom anunta pe site si/sau pe conturile noastre de pe Facebook, Twitter si Google Plus.