Ecranul telefonului Huawei P10, ar putea avea rezolutie Full HD, nu Quad HD

In urma nenumaratelor zvonuri si a imaginilor aparute pe Internet legat de lansarea varfului de gama Huawei P10 in ultimul timp, astazi, primim o veste care nu e tocmai cea mai buna pentru fanii brandului chinezesc interesati de achizitia viitorului model de top pe 2017.

De ce spunem acest lucru? Ei bine, deoarece un model de Huawei P10 apare listat pe GFX Bench (site specializat in teste benchmark grafice) ca avand un ecran de 5.2″ in diagonala cu rezolutie Full HD in loc de rezolutie Quad HD asa cum se auzea. De asemenea, modelul P10 standard pare sa vina numai cu 4GB memorie RAM, nu 6 si nu dispune nici de senzor pentu masurarea numarului batailor inimii.

Conform GFX Bench, Huawei P10, va fi echipat cu procesorul octa-core Kirin 960 de 2.3GHz, cu acceleratorul grafic mobil ARM Mali-G71, cu 64GB spatiu pentru stocare fisiere si camere foto de 12MP (spate), respectiv 8MP (pe fata).

Huawei P10, alaturi de P10 Plus, va fi dezvaluit in cadrul unei conferinte cu presa care va avea loc Duminica, 26 februarie la Barcelona. Evenimentul va fi transmis in direct pe Internet si il veti putea urmari la noi pe site sau pe pagina noastra de Facebook.

