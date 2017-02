Huawei anunta Honor VR Camera (foto si video la 360)

In cadrul unui eveniment ce a avut loc saptamana aceasta la Beijing, in China, producatorul Huawei a lansat pe piata alaturi de smartphone-ul Honor V9, o camera capabila sa filmeze / fotografieze la 360 de grade. Honor VR Camera, caci aceasta va fi denumirea sub care ea va fi comercializata alaturi de gama de telefoane Honor, se poate atasa unui smartphone printr-un sistem foarte simplu de prindere.

Honor VR Camera este fabricata de Insta360 in parteneriat cu Huawei si targeteaza in principal clientii interesati de publicarea de continut 360 pe Facebook. Recent, cea mai mare retea de socializare la nivel global, a anuntat suportul pentru continutul 360 (Decembrie 2016).

Producatorul chinez nu a dorit pana la aceasta ora sa dezvaluie care este rezolutia maxima la care poate filma / fotografia Honor VR Camera si nu au fost oferite informatii legat de data lansari pe piata sau pretul acesteia.

Honor VR Camera ar putea fi comercializata in Europa la inceputul acestei veri, insa momentan Huawei nu a confirmat acest lucru.

