Huawei anunta P10 si P10 Plus, cu tehnologie Leica si o paleta variata de culori

Pe parcursul acestei zile au loc conferintele de presa ale producatorilor de electronice, conferinte care prefateaza de fapt inceputul targului international expozitional anual — Mobile World Congress 2017, din Barcelona.

Nu cu mult timp in urma s-a incheiat conferinta de presa a chinezilor de la Huawei, in cadrul careia au fost lansate pe piata cele doua varfuri de gama ale seriei P10.

Asadar, Huawei anunta P10 si P10 Plus, telefoane echipate cu tehnologie Leica, care vor fi disponibile comercial intr-o paleta variata de culori. Modelul standard este echipat cu un ecran Full HD de 5.1″, in timp ce modelul mai mare, Huawei P10 Plus, dispune de un ecran Quad HD de 5.5″ in diagonala. Ambele modele dispun de un strat protector de sticla Gorilla Glass 5 si de procesorul octa-core Kirin 960. Tot ambele modele vin cu 4GB memorie RAM si 64GB spatiu stocare interna, insa P10 Plus va fi disponibil si in varianta cu 6GB memorie RAM si 128GB spatiu intern.

Huawei P10 este echipat cu o baterie cu capacitatea de 3.200 mAh, in timp ce modelul Plus vine cu o baterie de 3.750 mAh, dar ambele dispun de incarcare rapida, ceea ce Huawei denumeste ‘SuperCharge’.

Ambele modele vor beneficia de un sistem dual de camere pe spate, un setup denumit ‘Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition’ (un senzor color de 12MP cu deschidere f/1.9 + si un senzor de 20MP monocrom), alaturi de un sistem de stabilizare optica a imaginii si focalizare hibrida.

Pe zona software telefoanele vin preinstalate cu sistemul Android 7.1 Nougat si noua versiune Emotion UI 5.1. Culoarea de baza a temeie din telefon va complementa culoarea carcasei telefonului.

Huawei va comercializa cele doua telefoane in nu mai putin de 7 variante de culori, insa pretul nu a fost deocamdata dezvaluit. Vom reveni cu aceasta informatii atunci cand o vom avea.