ADATA X7000, cel mai nou power bank al producatorului

ADATA Technology anunta astazi lansarea Power Bank-ului X7000. Precum sugereaza si denumirea, acest dispozitiv are o capacitate de 7000mAh. X7000 este echipat cu doua porturi USB, oferind posibilitatea de a incarca simultan pana la doua dispozitive. Design-ul elegant este completat de cele mai bune componente si circuite inteligente, pentru a oferi multiple masuri protectoare, si de materialele extrem de rezistente din care este realizat, pentru a creste rezistenta la foc sau impact. Combinatia dintre carcasa din aluminiu texturat si panourile laterale din plastic dur are ca rezultat un produs unic, care se diferentiaza semnificativ de alte baterii externe. Cu posibilitatea de a alege intre trei variante de culori, ADATA X7000 este un dispozitiv de incarcare premium, ideal pentru smartphone, tableta sau alte dispozitive mobile.

Functionalitate si stil

In timp ce majoritatea power bank-urilor sunt percepute a fi produse generice si practice, modelul ADATA X7000 este o creatie complet diferita. Combinatia intre carcasa cu suprafata din aluminiu durabil si panourile din plastic dur dizolva diferentele de textura intr-o experienta vizuala si de utilizare de neegalat. Acest power bank inovator este rezistent la zgarieturi, ciobiri sau amprente. Cu o greutate de doar 210g si o grosime de 12mm, noul X7000 se potriveste perfect in spatii cu dimensiuni reduse. X7000 vine in trei variante de culoare, pentru a se potrivi cat mai bine cu diverse dispozitive inteligente: gri titan, albastru si rosu. Un indicator LED indica rapid capacitatea de incarcare, pentru ca utilizatorii sa fie mereu informati.

Incarcare rapida si eficienta

X7000 este echipat cu doua porturi USB, oferind un total de 2.4A necesari dispozitivelor conectate. Cele doua porturi permit utilizatorilor incarcarea simultana a doua dispozitive mobile, economisind astfel timp pretios. In plus, acest power bank cu capacitatea de 7000mAh poate incarca un smartphone de trei ori si o data o tableta. Acum te poti bucura de vizionarea sau inregistarea filmelor pe dispozitive mobile, de realizarea fotografiilor sau navigarea web, fara a avea grija bateriei.

Construit pentru a fi fiabil

ADATA face din siguranta prioritatea numarul unu pentru toate produsele sale, cu atat mai mult in cazul power bank-urilor. Circuitele meticulos construite ofera protectie multipla pentru caldura excesiva, voltaj, curent, incarcare si descarcare. La exterior, carcasa este realizata din policarbonat rezistent la foc, certificat IEC 60950 pentru rezistenta la impact, fiind astfel un produs ce poate fi utilizat in medii cat mai diverse.