Lenovo anunta Moto G5 si Moto G5 Plus la MWC2017

Era de asteptat ca, Lenovo, sa lanseze noile modele din gama Moto G5 la Mobile World Congress 2017, dupa repetatele scurgeri de informatii si imagini pe internet.

Ca mare noutate comparativ cu generatia anterioara de Moto G, noua gama vine “ambalata” intr-o carcasa metalica, care le ofera ambelor modele un aspect mai luxos, cu toate ca discutam despre o gama de nivel mediu spre nivelul telefoanelor accesibile ca pret.

Moto G5 masoara 9.5mm grosime, cantareste aproximativ 145 de grame si este dotat cu un ecran IPS Full HD de 5″ in diagonala, ce este protejat de un strat de sticla Gorilla Glass 3. La interior se gaseste procesorul octa-core Snapdragon 430, 2GB memorie RAM si 16GB / 32GB spatiu intern + slot microSD. De asemenea, telefonul G5 este echipat cu camere foto de 13MP pe spate cu deschidere f/2.0, respectiv 5MP frontal cu deschidere f/2.2. Moto G5 dispune de o baterie detasabila de 2.800 mAh.

Moto G5 Plus ceva mai mare si mai gros la cei 9.7mm, cantareste 155 de grame si este echipat cu un ecran IPS de 5.2″ in diagonala. Acest model vine cu procesorul octa-core Snapdragon 625 de 2GHz, va fi disponibil in variante de 2 sau 4GB memorie RAM, respectiv 32 / 64 GB spatiu intern + slot micro SD. Bateria modelului G5 Plus este de 3.000 mAh si permite incarcare rapida TurboPower. Acest model plus este dotat cu camere foto de 12MP si deschidere f/1.7.

Lenovo va incepe comercializarea celor doua telefoane Moto G5 de luna viitoare, pretul lor de pornire este de €200 pentru Moto G5 si creste in functie de dotari (memorie). Moto G 5 Plus are un pret de €229 in varianta cu 2GB RAM/32GB ROM, respectiv €279 in varianta cu 3GB RAM/32GB storage.