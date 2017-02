Samsung anunta Galaxy Book, o tableta cu Windows 10 si procesor Intel

Pe langa tableta Galaxy Tab S3 cu Android, Samsung Electronics, a mai anuntat si tableta Galaxy Book cu Windows 10, procesoare dual-core din generatia a saptea si acelasi tip de S Pen.

„La Samsung suntem hotărâți să depășim barierele experienței mobile și de calcul prin lansarea celor mai bune produse care să răspundă diferitelor solicitări și nevoi ale clienților”, a spus DJ Koh, President Mobile Communication Business în cadrul Samsung Electronics. Noul nostru portofoliu de tablete beneficiază de tehnologia premium care oferă utilizatorilor mai multă productivitate și versatibilitate, fie că le folosesc acasă, la birou sau atunci când sunt pe drum.”

Galaxy Book va fi comercializata de producatorul sud-coreean in variante cu ecran LCD Full HD de 10.6″, respectiv ecran Super AMOLED de 12″ in diagonala cu rezolutie 2.160 x 1.440 px. Ambele modele vin cu Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE, LTE (categoria 6), GPS, GLONASS, 4GB RAM si port USB-C.

Diferentele sunt facute de spatiu de stocare intern, de camere foto: doar o camera foto de 5MP pe modelul de 10.6″, respectiv camera foto de 5MP + camera foto de 13MP pe modelul mai mare. De asemenea, procesorul de pe modelul de 10 inci este Intel Core M3, in timp ce pe modelul de 12″ gasim un CPU Intel Core i5 de 3.1GHz (ambele din generatia a 7-a).

Galaxy Book este raspunsul companiei sud-coreene la produsele Apple iPad Pro si Microsoft Surface Pro.

Pretul si data cand aceste tablete Galaxy Book vor intra in comert, nu a fost dezvaluit de catre Samsung in cadrul evenimentul de presa la care am participat. Dar vom reveni cu detalii atunci cand le vom avea.