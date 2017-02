Evolio lanseaza serviciul de garantie VIP (3 ani garantie si service in maxim 48 ore)

Nu de putine ori ne-am confruntat cu probleme cand vine vorba de garantie (acoperirea cheltuielilor) si service-ul (perioade lungi de asteptare) gadgeturilor noastre, indiferent de brand. Ne-ar placea ca, atunci cand dam bani pe un gadget (uneori cheltuim mici averi pe ele), sa ni se ofere full service si atentie pentru banul cheltuit, nu-i asa?

Evolio s-a gandit la un astfel de scenariu, astfel ca, incepand de saptamana aceasta, compania lanseaza in Romania serviciul de Garantie VIP care va oferi extinderea perioadei standard legale de garantie cu inca un an. Astfel clientii Evolio pot beneficia de o garantie de 3 ani la achizitionarea oricarui produs din categoriile: smartphone, tablete, GPS-uri, ceasuri si bratari inteligente, camere video de actiune, drone si smart scooter.

Prin serviciul de Garantie VIP clientii Evolio beneficiaza si de Express Service. Acest serviciu ofera prioritate in solutionarea interventiilor de service, reparatiile efectuandu-se in aceasi zi. In cazul clientilor care folosesc serviciul de curierat, produsele primite in service-ul propriu Evolio, vor fi evaluate, reparate si expediate inapoi clientilor in maxim 48 de ore.

„Dorim să îmbunătățim constantexperiența de utilizare a clienților noștri și să-i răsplătim pe cei care acordă încredere produselor noastre. Din acest motiv calitatea serviciilor post-vânzare și promptitudinea soluționării solicitărilor venite din partea clienților nostri, se număra printre principalele noastre obiective startegice. Serviciul de Garanție VIP a fost conceput tocmai din respectul față de clienții nostri, cărora le putem oferi astfel o garanție extinsă de trei ani și repararea produselor în maxim 48 de ore.”, a declarat Annamaria Georgescu, Marketing Manager Evolio pentru Gadget Talk Romania

Pe toata durata de acoperire a serviciului de Garantie VIP transportul produselor tur-retur catre service este asigurat in mod gratuit.

Mai multe detalii despre noul serviciu Evolio sunt disponibile pe site-ul proucatorului.