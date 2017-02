HMD Global anunta Nokia 5 si Nokia 3, la Mobile World Congress 2017

Dupa redebutul din inceput de an pe piata de smartphone, brandul Nokia isi extinde portofoliul de astfel de terminale cu Android, prin lansarea a doua noi modele — Nokia 5 si Nokia 3, in cadrul Mobile World Congress 2017, in Barcelona.

HDM Global este compania care detine drepturi exclusive asupra brandului Nokia, astfel ca, sub conceptul ‘The Home of Nokia Phones’, producatorul a lansat pe piata alte doua noi modele cu Android, stabilind astfel un nou standard de design, calitate si experienta a utilizatorului.

“Nokia a fost timp de zeci de ani una dintre cele mai emblematice şi cunoscute mărci de telefoane din lume. În scurtul răstimp de când HMD s-a lansat pe piaţă, primirea pozitivă de care am avut parte a fost copleşitoare; pare că toată lumea împărtăşeşte emoţia noastră legată de acest nou capitol din viaţa Nokia. Consumatorii de azi au mai mult discernământ şi mai multe pretenţii ca oricând. Pentru noi ei vor fi întotdeauna pe primul loc. Eforturile noastre de a aduce laolaltă producători, sisteme de operare şi parteneri tehnologici de clasă mondială au acum ca rezultat faptul că lansăm cu mândrie primul portofoliu global de smartphone-uri cu suflet Nokia în interior, furnizând cele mai bune experienţe pentru toată lumea,” a declarat Arto Nummela, CEO HMD Global.

Asadar, brandul finlandez Nokia revine pe segmentul de piata pe care l-a dominat ani buni de zile, cel al telefoanelor mobile.

“Consumatorii caută astăzi să aibă relaţii cu mărci de produse în care pot avea încredere. Marca Nokia are o istorie de peste 150 de ani, fapt care îi conferă o experienţă autentică, diferenţiatoare, pe care noi suntem mândri să o prezentăm unei noi generaţii de fani. Noul nostru protofoliu de smartphone-uri Nokia bazate pe Android, împreună cu renaşterea celebrului model Nokia 3310, reprezintă o declaraţie reală legată de ambiţia şi dedicarea noastră pentru onorarea reperelor unei adevărate experienţe Nokia,” a declarat Pekka Rantala, Chief Marketing Officer HMD Global pentru Gadget Talk.

Nokia 5 este ceva mai mic in dimensiuni ca Nokia 6, dispune de un ecran HD de 5.2″ in diagonala, este echipat cu procesorul Snapdragon 430, cu 2GB memorie RAM si 16GB spatiu intern de stocare. Ruleaza sistemul de operare Android 7.1 Nougat (aproape stock), vine cu camere fot de 8MP pe fata, respectiv 13MP pe spate cu blit, senzor 1.12µm px si deschidere f/2.0, o baterie de 3.000 mAh si spatiu de stocare in cloud, pe Google Drive.

Nokia 5 va costa €190 si va fi disponibil de luna viitoare in variante pe albastru, argintiu, negru mat si culoarea cuprului.

Nokia 3 este o varianta de buget a acestei serii de telefoane Nokia cu Android, astfel ca este echipat cu un ecran de 5″ in diagonala 720p HD, ruleaza tot Android Nougat si beneficiaza de un procesor quad-core MediaTek. In plus, dispune de 2GB memorie RAM, 16GB spatiu intern, doua camera foto de 8MP (fata/spate) si o baterie de 2.650 mAh.

Pretul telefonului Nokia 3 este de €140 si, la fel ca si fratiorul lui mai mare, va fi disponibil in Europa din trimestrul al doilea al acestui an.