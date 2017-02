Pretul telefoanelor Huawei P10 pentru piata din Europa.

In cadrul conferintei de presa organizata de producatorul chinez Huawei la Barcelona, Duminica, 26 Februarie, acesta a lansat pe piata cele doua varfuri de gama pe anul 2017 — Huawei P10 si P10 Plus.

Cu toate ca, conferinta de presa s-a axat pe prezentarea celor doua gadgeturi si mai putin pe disponibilitatea si pretul lor, Huawei Romania ne-a comunicat pretul recomandat de producator pentru toate cele trei variante din gama de top Huawei P10.

Astfel, smartphone-urile Huawei P10 si P10 Plus vor fi disponibile incepand cu luna martie in nu mai putin de 30 de tari si regiuni, urmand ca disponibilitatea pentru restul tarilor si regiunilor sa fie anuntata ceva mai tarziu.

In Romania, pretul telefoanelor Huawei P10 si P10 Plus, va incepe de la €649 pentru modelul Huawei P10 de 64GB cu 4GB memorie RAM, €699 modelul P10 Plus cu aceeasi memorie si €799 pentru modelul P10 Plus cu 6GB memorie RAM si 128GB spatiu de stocare interna pentru fisiere.

Huawei P10 si P10 Plus beneficiaza de acelasi design luxuriant, de procesorul octa-core Kirin 960, sistemul de operare Android 7.1 Nougat cu Emotion UI 5.1 peste, un sistem de camera duala pe spate si senzor de amprente.