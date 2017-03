Huawei lanseaza Watch 2 cu slot GSM si design sport

Anul acesta, la Mobile World Congress 2017, in Barcelona, Huawei este unul dintre producatorii care a atras indeosebi atentie presei si a publicului vizitator cu gadgeturile sale, dar si prin prezenta sa acolo si aici ma refer la standul Huawei amplasat in interiorul targului MWC2017.

Pe langa cele doua telefoane de top Huawei P10 si P10 Plus, producatorul chinez a mai anuntat si a doua generatie de Huawei Watch, denumit simplu Watch 2.

Spre deosebire de prima generatie lansata in 2015, noul model se diferentiaza prin design-ul sau sport si prin faptul ca va fi disponibil si in varianta cu slot GSM, ceea ce inseamna ca va putea fi utilizat si independent de smartphone-ul cu Android.

Huawei Watch 2 este dotat cu un ecran rotund de 1.3″ AMOLED si rezolutie 390 x 390 pixeli, cu procesorul Qualcomm Snapdragon Wear 2100 cu 768MB RAM, 4GB spatiu intern si o baterie de 420 mAh, care promite pana la doua zile de utilizare si pana la 10 ore continuu in modul “Training”.

Watch 2 ruleaza Android Wear 2.0, vine echipat cu seznro pentru masurarea pulsului, cu GPS si slot GSM / eSIM, si va fi comercializat incepand de luna aceasta in Europa, incepand de la pretul de 320 Euro si creste in functie de dotari. Huawei pune la dispozitie ceasul in mai multe culori si variante de bratari/curele, dupa cum se poate vede din fotografiile realizate de colega noastra, Alexandra Tudorache, la standul Huawei, in Barcelona.