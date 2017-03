X4 Soul Style debuteaza la Barcelona, un smartphone orientat catre fotografie

La inceputul acestei luni Allview lansa pe piata primul smartphone cu camera duala din portofoliu si, iata ca, la doar cateva saptamani distanta, la Mobile World Congress 2017, in Barcelona, lanseaza un nou smartphone sub gama Soul. Este vorba despre modelul X4 Soul Style.

”Pasionatii de fotografie vor descoperi in seria X4 Soul smartphone-urile potrivite pentru a explora noi valente ale acestei arte, iar X4 Soul Style se indreapta cu precadere catre iubitorii de selfie-uri. Trendul fotografiilor autoportet a devenit practic un fenomen pe retelele de socializare: ne place sa fim vazuti in cele mai favorabile ipostaze, sa fim pusi in valoare, sa fim apreciati. Iar X4 Soul Style promite sa ridice selfie-ul la rang de arta”, a declarat Alfonso Rodriguez, Country Manager Allview Spania.