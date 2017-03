Acesta este telefonul Samsung Galaxy S8! (fotografii + video si alte informatii)

Zilele acestea se desfasoara cel mai mare eveniment al anului din industria mobile, iar cei de la Samsung Electronics sunt si ei prezenti la Mobile World Congress 2017, in Barcelona. Cum producatorul sud coreean a decis sa nu lanseze varful de gama S8 la acest targ international preferand sa anunte o serie de tablete, smartphone-ul va fi anuntat in cadrul unui eveniment separat, la finalul lunii martie, intr-un eveniment branduit ‘Samsung Mobile Unpacked‘, care va avea loc la New York, pe 29 Martie.

Acolo, Samsung, va anunta Galaxy S8 si Galaxy S8+ (Plus), insa pana la dezvaluirea lor mai avem aproape o luna de asteptat. Intre timp, saptamana aceasta, au aparut noi fotografii in care apare modelul mai mic in dimensiuni, S8 (cu ecran Super AMOLED de 5.8″, 6.2″ pe modelul Plus).

Conform sursei acestor fotografii, Galaxy S8, va fi echipat cu procesorul Snapdragon 835 (in unele regiuni) sau cu Exynos 8895 (in alte zone de pe glob), ambele chipseturi construite prin procedeul tehnologic FinFET 10nm care vor permite viteze de descarcare de pana la 1Gbps!

In plus, telefonul S8 va beneficia de 4GB memorie RAM, de 64GB spatiu intern (slot micro SD suporta pana la 2TB, cu toate ca nu exista card-uri de memorie mai mari de 256GB la ora aceasta, plus ca ele costa mai mult de 200$ si nu stim cine ar investi atat de multi bani in ele). Galaxy S8 va fi echipat cu un buton fizic (amplasat imediat sub tastele de volum), dedicat asistentului virtual bazat pe inteligenta artificiala care va purta denumirea Bixby, cu camere foto de 8MP pe fata unde se va regasi si scanerul pentru iris, respectiv o camera dual Pixel de 12MP pe spate, iar imediat langa ea blitul si senzorul de amprente (sunteti de aceeasi parere ca e nefericit amplasat?)

Dupa cum spuneam si mai devreme, telefoanele Galaxy S8 si Galaxy S8+ sunt asteptate sa debuteze pe data de 29 martie, in Statele Unite, in timp ce data comercializarii lor ar fi 21 aprilie, 2017, atunci cand ne asteptam ca telefoanele sa fie disponibile si pe piata romaneasca.

Deocamdata pretul ramane sa fie anuntat de Samsung si de magazinele de retail si operatorii telecom locali.

Ce parere aveti despre Galaxy S8?

sursa