Xperia XZ Premium ales ‘Cel mai bun smartphone la Mobile World Congress 2017’

In fiecare an, la final de Mobile World Congress, organizatorii evenimentului acorda premiile Glomo Awards companiilor sau persoanelor care contribuie intr-un fel sau altul la dezvoltarea si evolutia tehnologiei.

Printre laureatii galei Glomo Awards 2017, se numara si companii precum Samsung, Sony sau Orange, care au castigat premiile pentru cel mai bun smartphone in 2016, cel mai bun smartphone lansat in cadrul MWC2017 sau cea mai buna tehnologie wearable mobile (purtabila).

Asadar, premiul pentru telefonul anului 2016 a fost castigat de Samsung Electronics cu al sau Galaxy S7 Edge, in timp ce premul pentru cel mai bun nou lansat smartphone in cadrul Mobile World Congress 2017, a fost castigat de Sony Mobile cu al lor Xperia XZ Premium. Printre castigatorii de anul acesta s-au numarat si Orange cu a lor casca VR, castigand premiul pentru cea mai buna tehnologie wearable mobile, dar si Niantic compania din spatele jocului mobil Pokemon Go, precum si Amazon cu al lor Amazon Echo.

Best Overall Mobile App (Judge’s Choice)

Niantic Inc. for Pokémon Go

Best Smartphone 2016

Samsung for Galaxy S7 Edge

Disruptive Device Innovation Award

Amazon for Amazon Echo

Best New Smartphone or Connected Mobile Device at MWC 2017

Sony for Sony Xperia XZ Premium

Best Wearable Mobile Technology

Orange for Orange VR1

Lista completa a companiilor care au luat premii in cadrul Mobile World Congress 2017, din Barcelona, o gasiti pe site-ul oficial al organizatorului evenimentului.