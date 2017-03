Pretul telefonului LG G6 in retailul romanesc

LG Electronics si-a prezentat cel mai nou smartphone din portofoliu si varful de gama pe anul acesta, G6, la Mobile World Congress 2017, eveniment la care am fost si noi prezenti pe tot parcursul acestei saptamani.

Pretul telefonului LG G6

Telefonul va ajunge pana la finele acestei luni in comertul din Romania, iar QuickMobile este primul magazin de retail care anunta pretul telefonului LG G6, si ne ofera si cateva informatii tehnice (RAM, ROM, CPU) pe care LG Electronics nu a dorit sa le faca publice in conferinta de presa organizata in Barcelona, la MWC2017.

Astel, LG G6 va beneficia de un ecran de 5.7″ in diagonala cu rezolutie 1.440 x 2.880 pixeli sau ceea ce LG numeste FullVision (apect ratio 18:9). Telefon va fie intr-adevar echipat cu procesorul Snapdragon 821, cu Adreno 530 GPU, 4GB memorie RAM si 32GB spatiu intern pentru stocare. Aceste specificatii sunt confirmate de listarea celor de la QuickMobile, care accepta deja precomenzi pentru G6 in varianta de 32GB cu 4G LTE pe argintiu, negru si alb.

Telefonul mai dispune de o baterie de 3.300 mAh, de o camera principala duala de 13MP + 13MP, una frontala de 5MP, un senzor pentru amprente, port USB-C si ruleaza sistemul de operare Android Nougat.

Pretul telefonului LG G6 este de 3.199 lei.