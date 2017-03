Cum arată Apple Campus 2 înainte de final. Acesta se va numi Apple Park din aprilie.

Deja au trecut 3 ani de zile de la începerea construcției care va găzdui peste 13000 de angajați ai companiei Apple. Apple Campus 2 oficial se va numi Apple Park, iar din aprilie 2017, își va deschide larg porțile.

Pe 24 februarie Steve Jobs ar fi împlinit 62 de ani, motiv pentru care Apple a decis ca sala de conferințe să fie numită Steve Jobs Theatre.

“Steve’s vision for Apple stretched far beyond his time with us. He intended Apple Park to be the home of innovation for generations to come,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “The workspaces and parklands are designed to inspire our team as well as benefit the environment. We’ve achieved one of the most energy-efficient buildings in the world and the campus will run entirely on renewable energy.”