Evolio X-Fit S Review – Bratara de fitness cu display, la pret foarte bun

Evolio X-Fit S Review.

Evolio a reusit sa se impuna in ultimii ani pe segmentul gadgeturilor inteligente de buget, multumita unor mutari inspirate ale conducerii companiei, mutari prin care a reusit mereu sa le ofere romanilor acces la tehnologia de cea mai noua generatie la un pret decent.

Este si cazul bratarii de fitness Evolio X-Fit S, care ofera tot ceea ce iti poate oferi o bratara de fitness scumpa (Fitbit, Misfit, Samsung, Garmin, etc), dar la un pret mult mai avantajos.

Haideti, sa vedem ce caracteristici are aceasta bratara X-Fit S si ce ne poate oferi ea pentru pretul de doar 89 lei.

Aspect / Afisaj

Primul lucru care mi-a placut la aceasta bratara este design-ul ei slim (subtire). Unele bratari de fitness sunt fie prea groase, fie prea late si arata nasol atunci cand sunt purtate pe mana. Nu e cazul cu X-Fit S. Bratara se potrivesste pe orice tip de incheietura a mainii. Cantarind numai 25 de grame si masurand 29.8 x 25.5 mm, aceasta bratara X-Fit S poate fi purtata confortabil pe mana. In plus, bratara este rezistenta la stropii de ploaie (certificare IXP4), asta inseamna ca nu veti putea face baie cu ea pe mana, dar e suficient de rezistenta cat sa nu va faceti griji daca va prinde ploaia pe undeva. Cureau bratarii este realizata din silicon, cu usoare striatii pentru a nu aluneca pe incheietura mainii si dispune de insertii metalice pentru un plus de eleganta estetica. Corpul bratarii este realizat din material plastic solid, iar portul micro USB de incarcare este protejat /ascuns de cureaua siliconata. Va recomand achizitia unei curele de rezerva in primul rand pentru estetica, deoarece Evolio comercializeaza separat astfel de curele din cauciuc pe diferite culori (roz, alb, bleumarin, galben, turcoaz, portocaliu), iar in al doilea rand pentru ca nu stiu cat de rezistente sunt aceste curele dat fiind marginile foarte subtiri din cauciuc care pot plesni la o smucitura mai puternica, si faptul ca va trebui sa scoateti corpul bratarii (partea cu displayul) pentru a o putea incarca prin portul USB.

Ecranul bratarii masoara 0.91 inci, este de tip OLED si dispune de un buton tactil prin care poate fi activat cand este in standby.

Hardware si Baterie

Bratara este echipata cu Bluetooth 4.0, dispune de un sistem de vibratii pentru notificari si are o baterie litium cu capacitate de 70 mAh, astfel ca poate oferi pana la 15 zile (doua saptamani) de utilizare continuua, pana sa necesite reincarcarea prin portul micro USB cu ajutorul cablului USB-micro USB inclus in pachetul in care este livrata.

Software

Bratara Evolio X-Fit S este extrem de simplu de conectat prin intermediul aplicatiei X-Fit la un smartphone si este compatibila cu orice telefon care ruleaza minim versiunea iOS 7 sau Android 4.3. Aplicatia X-Fit poate fi descarcata de pe Google Play store sau de pe App store. Noi am testat-o prin intermediul unui smartphone cu Android, astfel ca am utilizat aplicatia de pe Google Play pentru acest tip de smartphone.

Pairingul cu telefonul se face aproape instantaneu si ne permite sincronizarea datelor inregistrate de bratara cu aplicatia. X-Fit S permite monitorizarea somnului, poate afisa notificari de apel sau sms-uri, dispune de pedometru (poate masura numarul pasilor efectuati, distanta parcursa sau numarul de calorii arse) si permite sincronizarea ceasului si a datei din telefon cu bratara.

Concluzie

Pentru mai putin de 90 de lei, Evolio ne ofera o solutie de fitness tracking eleganta si tocmai buna pentru activitatile fizice zilnice. In plus, aveti optiunea de a achizitiona separat una sau mai multe curele din silicon care sa se potriveasca cu culoarea vestimentatiei voastre. O astfel de curea din cauciuc costa 19 lei, dar o veti putea cumpara la doar 9 lei, daca va grabiti sa prindeti oferta de martisor a celor de la Evolio.