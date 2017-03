Pretul consolei Nintendo Switch in Romania [Galerie foto si un interviu de la lansare]

Nintendo pierduse de cativa ani buni batalia consolelor in favoarea celor de la Sony si Microsoft, insa lansarea pe piata a jocului pentru smartphone Pokemon Go, in parteneriat cu Niantic, a reusit sa opreasca caderea companiei si chiar sa o aduca din nou pe profit.

De curand, Nintendo a reusit sa revina in prim plan si pe segmentul consolelor odata cu introducerea consolei portabile Nintendo Switch, care a facut valuri inca de la anuntul ei, chiar daca se stia ca abia din martie 2017 ea va fi disponibila comercial.

Asa cum a promis fanilor pe final de 2016, Nintendo s-a tinut de cuvant, iar incepand de la finalul acestei saptamani a inceput comercializarea consolei Nintendo Switch, inclusiv in Romania.

Aseara, in magazinul Media Galaxy Orhideea, a avut loc debutul oficial al consolei Nintendo Switch pe piata romaneasca. De fapt, momentul coincide cu lansarea consolei la nivel global (simultan cu lansarea ei in Statele Unite).

Prezenti la evenimentul din magazinul Media Galaxy Orhideea, am asistat cum consola efectiv fugea de pe rafturile magazinului. Practic, in doar cateva zeci de minute consola fusese sold out, desi nu este tocmai ieftina la pretul de 1.399 lei.

Cei prezenti la eveniment au avut ocazia sa participe si sa castige una din consolele Nintendo Switch disponibile in stocul magazinului.

La final, un scurt interviu cu Pompiliu-Ion Popescu, Product Manager Online Entertainment la Media Galaxy Romania, care ne-a vorbit putin despre consola Nintendo Switch.

(Au contribuit: Florin Popovici – text/editare; Alexandru Tintea – interviu si foto)