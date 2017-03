LG lanseaza propriul sistem VR in parteneriat cu Valve, la GDC 2017

In aceeasi perioada in care se desfasura Mobile World Congress 2017, in Barcelona, in Statele Unite ale Americii avea loc Game Developers Conference 2017, unde producatori precum LG Electronics si-au prezentat cele mai noi tehnologii, printre care se numara si noul sistem VR (casca + joystick-uri). Sistemul are la baza platforma SteamVR a celor de la vALVE, la fel ca HTC Vive, insa spre deosebire de sistemul taiwanezilor, cel al sud coreenilor de la LG introduce cateva noutati.

Sistemul VR prezentat de LG Electronics vine cu propriul display de 3.64″ in diagonala cu rezolutie 1.440 x 1.280 pixeli pentru fiecare ochi in parte, rata de refresh de 90Hz si un unghi larg de vizualizare de 110 grade. Ceea ce inseamna ca, ofera o rezolutie ceva mai mare ca cea a sistemelor VR Oculus Rift si Vive. Aest sistem inca in faza de prototip dezvoltat de LG, adopta nu doar platforma SteamVR, ci, inclusiv tehnologia de dimensionare a unei incaperi si design-ul castii PlayStation VR, cu acea curea de prindere. Ca noutate sistemul VR al celor de la LG permite ridicarea display-ului de pe ochi, fara a fi nevoit sa dai jos de pe cap toata casca pentru a putea discuta cu cei din jur. O functie utila, in special dezvoltatorilor de software dedicat segmentului de realitate virtuala.

Intregul sistem de realitate virtuala dezvoltat de LG Electronics este inspirat cate putin din fiecare sistem VR deja disponibil pe piata. Pana si controllerele wireless sunt inspirate de la concurenta, diferenta fiind facuta de varful acestora care au forma unui pentagon, spre deosebire de designul circular al controllerelor sistemului HTC Vive, si asta pentru a evita apasarea a butoanelor accidental cum se intampla pe sistemul Vive, ele fiind amplasate pe partile laterale.

Sistemul dezvoltat de LG pentru segmentul realitatii virtuale, va avea un pret similar cu ceea ce se regaseste in acest moment in comert, adica, un pret de aproximativ 800 euro.