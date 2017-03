Criza procesoarelor mobile ar putea intarzia aparitia anumitor smartphoneuri de top in 2017

Conform unor surse apropiate companiilor care prelucreaza si furnizeaza materia prima necesara productiei de chipseturi (procesoare) mobile, varfurile de gama anuntate pana in prezent (mare parte la Mobile World Congress), precum si alte modele ce urmeaza a fi lansate pe piata in prima jumatate a lui 2017, ar putea intarzia sa apara pe rafturile magazinelor din vest datorita stocurilor limitate de astfel de procesoare realizate prin procesul tehnologic de 10nm FinFET.

Aceste surse spun ca vina se datoreaza in intregime randamentului foarte slab al turnatoriilor din Asia, care ar trebui sa furnizeze materia prima pentru realizarea noului tip de chipset construit prin procedeul tehnologic mai sus amintit, chipuri necesare urmatoarele generatii de telefoane flagship.

Astfel, stocul de chipuri produs pana in prezent de companii precum TSMC, MediaTek si chiar si Samsung, nu vor putea satisface cererea mare a producatorilor de telefoane smart, motiv pentru care varfurile de gama ale anumitor producatori (in special cele ce vor fi echipate cu CPU MediaTek Helio X30, ar putea intra in comert abia din a doua jumatate a acestui an, din vara).

Primul smartphone asteptat sa intre in comert cu un astfel de SoC construit prin procesul tehnologic 10nm FinFET este Samsung Galaxy S8, model ce va aparea in comert abia undeva spre jumatatea lunii aprilie, si asta in conditiile in care Samsung are exclusivitate asupra chipset-urilor Snapdragon 835 produse chiar de catre compania sud coreeana pentru producatorul american Qualcomm in propriile uzine. In timp ce LG Electronics a preferat sa lanseze G6 echipat cu procesorul Snapdragon 821 de anul trecut, un chipset bun, de altfel, pe care l-am intalnit pe telefoanele Google Pixel.

O sa ne intrebati de ce se pune atata accent pe aceste noi chipuri. Ei bine, deoarece ele sunt mult mai mici in dimensiune, ceea ce inseamna ca, pe langa faptul ca ocupa mai putin spatiu pe o placa de baza a unui smartphone, acestea sunt si mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie, al performantei si al modului de procesare a datelor si a imaginii. In plus, creste si viteza de descarcare si incarcare pe internet prin retelele telecom multumita modem-urilor ce permit viteze Gigabit.

Ramane sa vedem care si cat timp vor intarzia sa apara pe piata noile varfuri de gama lansate de producatorii de smartphone in 2017.