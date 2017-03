Telefonul Galaxy S8 apare intr-un videoclip de cinci secunde inainte de lansare

Mai sunt ceva mai mult de trei saptamani pana la evenimentul din New York al celor de la Samsung Electronics (29 martie), atunci cand producatorul sud coreean va lansa pe piata cele doua telefoane varf de gama pentru prima jumatate a lui 2017 — Galaxy S8 si Galaxy S8+ (Plus).

Ca de fiecare data inaintea unei lansari de smartphone, produsul apare fotografiat, testat si filmat cu zile, saptamani si, uneori, chiar luni de zile inainte ca el sa fie dezvaluit presei si publicului larg. Este si cazul lui Galaxy S8, care a aparut deja intr-o serie de imagini, inclusiv in cateva clipuri video scurte.

Saptamana aceasta telefonul Galaxy S8 apare intr-un videoclip de cinci secunde, clip din care putem observa designul cu margini curbate si carasa din sticla cu rama metalica. De asemenea, se confirma pozitionarea cel putin ciudata a senzorului pentru amprente de pe spate, dar si faptul ca smartphone-ul nu va mai avea pe partea frontala cele trei faimoase butoane fizice de meniu.

In ceea ce priveste specificatiile tehnice ale telefonului, se zvoneste, ca ar sosi in variante cu ecran Super AMOLED de 5.8″, respectiv 6.2″ in diagonala; cu procesorul Qualcomm Snapdragon 835, respectiv procesorul Exynos 9 in anumite regiuni de pe glob; 4GB memorie RAM, minim 64GB spatiu intern de stocare fisiere, o baterie de minim 3.000 mAh, camere foto de 12MP pe spate si una de 5MP frontala si sistemul de opeare Android Nougat cu asistentul virtual bazat pe inteligenta artificiala Bixby, plus noua versiune a interfetei grafice TouchWiz UX.

sursa