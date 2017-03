V2 Viper S primeste actualizare Android Nougat, anunta Allview

V2 Viper S, terminalul lansat de Allview in toamna anului trecut, va primi in cel de-al doilea trimestru al acestui an o actualizare a sistemului de operare la Android 7.0, Nougat.

V2 Viper S este un terminal foarte apreciat de utilizatori, fiind cel mai rapid smartphone din portofoliul Allview.

V2 Viper S este rodul colaborarii cu Google si MediaTek, fiind primul smartphone din lume care a integrat conceptul Fast Pass. Noua versiune de soft va ramane la fel de aerisita si stabila pentru a le oferi utilizatorilor flexibilitate in alegerea aplicatiilor, dar si viteze de reactie considerabile.

Prin noua versiune de soft Android 7.0, Nougat, utilizatorii vor beneficia de autonomie sporita, experienta multitasking imbunatatita gratie functiei Split Screen, precum si de personalizarea in detaliu a interfetei telefonului.

Update-ul la versiunea Android 7.0, Nougat se va realiza over the air (OTA), iar procedura aferenta va putea fi descarcata de pe site-ul companiei.