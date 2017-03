Panasonic promite casieri robot in supermarketuri (video)

La mijlocul lunii decembrie anul trecut, Panasonic, alaturi de un lant de supermarket-uri din Japonia, au introdus un sistem de casierii robot care sa inlocuiasca casierii umani actuali.

Sistemul, inca in perioada de teste, are la baza cosuri smart de mana care permit scanarea codului de bare a produsului inainte ca acesta sa fie introdus in cosul de cumparaturi iar la iesirea din supermarket cosul este pus intr-un loc special, clientul plateste si automat casieria robot impacheteaza, de fapt, mai mult muta produsele dintr-un astfel de cos smart intr-o punga de cumparaturi, dupa care este inmanata de acest sistem computerizat cumparatorului in timp ce cosul este dat la o parte.

Sistemul este dezvoltat de catre cei de la Panasonic in speranta ca el va inlocui oamenii intr-un viitor apropiat pentru mai multa eficienta si mai putine cozi, insa deocamdata nu se stie cu cat sunt taxati (daca sunt) clientii pentru impachetarea produselor si nici daca sistemul este atat de eficient pe cat isi doresc producatorii, dar, mai ales, clientii care pierd zeci de minute stand la coada unui supermarket aproape zi de zi.

Credeti ca un astfel de sistem robotizat ar putea desfiinta cozile din magazine?