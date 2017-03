Movado anunta gama de smartwatch Movado Connect cu Android Wear

Producatorul elvetian de ceasuri, Movado, a anuntat ca incepand din toamna va comercializa sub brandul Movado Connect cinci modele de smartwatch, care vor avea la baza platforma Google Android Wear 2.0. Anuntul a fost facut de grupul Movado Inc la mijlocul acestei saptamani, iar debutul va avea loc la BaselWorld, unul dintre cele mai mare si mai importante eveniment de prezentare din industria ceasurilor de mana.

Movado Connect, va include pentru inceput cinci modele de ceasuri inteligente pentru barbati al caror pret va incepe de la aproximativ 500$, si vor fi disponibile pe piete precum cele din Marea Britanie, Statele Unite si Canada.

Pe langa colectia de smartwatch-uri Movado Connect anuntata saptamana aceasta, grupul care detine in portofoliu si brandurile Tommy Hilfiger, respectiv Hugo Boss, va lansa si sub aceste doua marci ceasuri de tip smartwatch toamna aceasta, in parteneriat cu Google.

Deocamdata acestea sunt toate informatiile pe care producatorul elvetian le-a dezvaluit, insa vom reveni cu detalii atunci cand Google sau Movado le vor face publice.

Ce parere aveti despre viitoarea gama de ceasuri dedicata barbatilor — Movado Connect?