Pretul laptopurilor Acer Aspire VX 15 in Romania

Acer Romania, a anuntat, astazi, lansarea pe piata locala a noilor notebook-uri Aspire VX 15, modele foarte performante, create pentru a oferi experiente impresionante datorita design-ului special de gaming, a capabilitatilor de racire imbunatatite si a placilor grafice NVIDIA GeForce GTX 1050. Echipate cu ecrane luminoase Full HD de 15.6″ si procesoare performante Intel Core din generatia 7, notebook-urile din seria Aspire VX 15 sunt ideale pentru cei care isi doresc vizionarea de continut video clar, gaming fara lag si sunet de calitate.

Modelele Aspire VX 15 sunt echipate cu o serie de caracteristici care sporesc performantele, oferind utilizatorilor posibilitatea de a realiza cu usurinta diferite activitati, de la editare photo/video, pana la sesiuni serioase de gaming. Chipset-ul se potriveste perfect cu unitatile grafice ale notebook-urilor, NVIDIA GeForce GTX seria 10 cu GDDR5 VRAM, ce ofera latime de banda de pana la 32GB/s. Procesoarele Intel® Core pana la i7-7700HQ pe platforma Kaby Lake au fost create pentru a oferi performante incredibile si timpi de raspuns superiori, divertisment captivant la rezolutie Full HD si o durata de viata crescuta a bateriei dispozitivelor mobile. Fie ca sunt pasionati de filme sau de jocuri, utilizatorii se vor putea bucura pe deplin de cele mai noi aparitii in domeniu, fara compromisuri.

Viteza este, de asemenea, un atribut important al memoriei de sistem, oferind pana la 16GB DDR4, cu posibilitatea de upgrade pana la maxim 32GB. Spatiul de stocare este asigurat de un SSD cu capacitate de 256GB.

Creat pentru a fi diferit, Aspire VX 15 are fante mari de aerisire si un sasiu cu elemente de culoare rosie, ce ii ofera si aspectul unui dispozitiv de gaming. In plus, tastatura iluminata in rosu ajuta utilizatorii sa apese intotdeauna tastele corecte, in timpul unei sesiuni intense de joc.

Tehnologia wireless 802.11ac Gigabit Ethernet asigura streaming fara intreruperi si posibilitatea descarcarii de continut de pana la trei ori mai rapid decat vechile standarde wireless, chiar si la distante mai mari. In plus, sistemul audio Dolby Audio Premium ofera un sunet remarcabil si claritate sporita prin intermediul celor doua difuzoare stereo integrate.

Un numar total de patru porturi USB (1xUSB 2.0. 2xUSB 3.0, 1xUSBx3.1) asigura transferul rapid de date, conectarea la un monitor extern, dar si posibilitatea incarcarii dispozitivelor mobile, la nevoie.

Pentru functionare la temperaturi optime, ventilatoarele duale sunt capabile sa asigure o experienta super fluida, in timpul unei sesiuni oricat de solicitante de gaming.

Notebook-urile Acer Aspire VX 15 sunt disponibile in Romania la preturi incepand de la 3.799 RON, in functie de model si de configuratie.

Configuratiile disponibile sunt urmatoarele:

VX5-591G – Procesor i5-7300HQ / 8 GB DDR4 / 256 GB SSD / GeForce GTX 1050 4GB VRAM

VX5-591G – Procesor i7-7700HQ / 8 GB DDR4 / 256 GB SSD / GeForce GTX 1050 4GB VRAM