Pretul retail al telefoanelor HTC U Ultra si U Play in Romania

Imagine de la standul HTC din Barcelona #MWC2017

Pe 12 ianuarie HTC lansa pe piata noua sa gama de telefoane HTC U, care include la aceasta data modelele U Ultra si U Play.

Spre finalul aceleiasi luni, am fost invitati de catre HTC Romania la un eveniment in Bucuresti, la care ne-au fost prezentate cele doua telefoane precum si informatii despre pretul modelelor HTC U Ultra si U Play pentru piata romaneasca, pret recomandat de producator.

De saptamana aceasta, HTC a inceput comercializarea telefoanelor pe piata noastra, astfel ca avem si pretul din retail, cat si cel pe care il afiseaza operatorii telecom.

Telefonul U Ultra la standul HTC din Barcelona #MWC2017

Asadar, pretul retail al telefonului HTC U Ultra este de 3.890 lei, respectiv 2.472 lei modelul HTC U Play, la eMAG.

La operatori, pretul intreg este de 750 Euro pentru U Ultra prin Orange sau 400 Euro alaturi de abonamentul Orange Me 42. Orange va oferi si o boxa JBL GO + un card Hama de 64GB cadou, dar in limita stocului disponibil.

Restul operatorilor nu au afisat deocamdata niciunul din cele doua modele HTC U. Vom actualiza acest articol pe parcurs.