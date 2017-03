Pretul telefonului Moto G5 in Europa

Pretul telefonului Moto G5.

La Mobile World Congress 2017, in Barcelona, Lenovo a lansat pe piata cele doua noi modele de smartphone sub gama Moto G5, cu promisiunea ca ambele vor intra in comert din luna martie.

Deocamdata, in Romania, nu s-a comunicat nimic oficial in acest sens, insa o serie de retaileri europeni au inceput sa listeze telefoanele Moto G5 si Moto G5 Plus la preturi incepand de la 200 Euro, ceea ce inseamna ca si la noi pretul va fi similar cu acesta. Cel mai probabil telefoanele se vor regasi in oferta unor retaileri precum Emag, Altex, Flanco, etc.

Pentru acesti bani, Moto G5 in varianta standard ofera un ecran Full HD de 5 inci in diagonala, procesorul Snapdragon 430, 2GB memorie RAM, 16GB spatiu intern (slot microSD inclus), o baterie de 2.800 mAh, camere foto de 5 si 13 mega pixeli si ultima versiune de Android, Nougat.

Moto G5 Plus pe de alta parte va oferi un ecran ceva mai mare in diagonala, de 5.2″, procesorul octa-core Snapdragon 625 de 2GHz, va fi disponibil in variante de 2 sau 4GB memorie RAM, respectiv 32 / 64 GB spatiu intern + slot micro SD. Bateria lui Moto G5 Plus are capacitatea de 3.000 mAh si permite incarcare rapida prin tehnologia TurboPower. Modelul plus este dotat de asemeneacu cu camere foto de 12MP si unghi de deschidere f/1.7.

Ne asteptam ca Moto G5 sa intre si in oferta operatorilor telecom locali, dupa jumatatea lunii martie 2017.

Vom actualiza acest articol cu ofertele disponibile la noi, pe parcurs.