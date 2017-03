Levis Commuter, prima geaca denim jeans smart disponibila din toamna, anunta Google

Acum aproximativ doi ani de zile, Google si Levis Strauss, anuntau parteneriatul care urmeaza sa aduca pe piata materialul textil smart (inteligent), material ce ar trebui sa revolutioneze industria modei.

Proiectul la care Levis lucreaza in stransa colaborare cu Google de aproape doi ani de zile, Jaquard, si pe care il asteptam sa se materializeze inca de la anuntul facut in vara lui 2015, va aduce in sfarsit pe piata primul produs ce va fi disponibil publicului larg.

Levis Commuter

Astfel, prima jacheta denim jeans – Levis Commuter – va fi comercializata de brandul Levis din aceasta toamna la pretul estimativ de 350$. Geaca are la baza acest material dezvoltat sub proiectul Jaquard si este dotata cu tehnologie Bluetooth in manseta. De asemenea permite executarea de comenzi pe baza de gesturi, ceea ce inseamna ca purtatorul unei astfel de jachete va putea afla informatii despre o locatie, destinatia spre care intentioneaza sa se deplaseze, poate asculta muzica sau poate raspunde la apelurile telefonice fara a scoate telefonul din buzunar. Da, jacheta se va putea conecta (sincroniza in timp real) prin tehnologie Bluetooth la un smartphone.

In weekendul abia incheiat, Google si Levis, au lansat un nou teaser in cadrul evenimentului SXSW, in care ne este prezentat un scenariu posibil purtand aceasta geaca denim. Practic, cele doua branduri, sugereaza ca, o astfel de jacheta este utila navetistilor. De aici si denumirea ei — Levis Commuter.

Traim intr-o lume in care tot mai multe obiecte din jurul nostru vor fi conectate la Internet si intre ele, pentru a ne usura sarcinile zilnice, ori pentru a ne spori confortul, iar aceasta jacehta wearable (purtabila) va fi unul dintre ele.