Brandul Vertu cumparat de un milionar turc controversat

Din vara lui 2012, atunci cand Nokia a vandut brandul Vertu catre grupul privat de investitii EQT, compania recunoscuta pentru productia extravaganta de telefoane mobile de lux (ecran de safir, piele de strut, rama din titan, etc) a fost vanduta de alte doua ori.

Cea mai recenta tranzactie efectuandu-se saptamana aceasta. Compania Vertu fiind achizitionata de catre un om controversat de afaceri din Turcia, Hakan Uzan, care ar fi platit suma de £50 de milioane de lire sterline (aproximativ 61 de milioane de dolari) celor de la Godin Holdings.

Milionarul turc intentioneaza sa reinvigoreze brandul Vertu, brand ale carui produse ajung la niste preturi ametitoare comparativ cu smartphone-urile actuale. Unele telefoane Vertu, desi foarte slab performante, ajung sa costa fie vandute chiar cu sume intre 30 si 40 de mii de euro bucata.

Brandul Vertu a fost lansat spre finalul anilor 90 de catre finlandezii de la Nokia, si este si in prezent brandul care produce telefoane de lux lucrate manual.

Intamplator sau nu, Vertu este acum in mainile celui care in anul 2002 era acuzat chiar de Nokia de frauda. In anii 90 familia milionarului Uzan imprumuta bani de la companii precum Nokia si Motorola, bani cu care a lansat compania telecom Telsim si care mai tarziu a devenit fundatia companiei Vodafone Turcia.