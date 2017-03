Tag Heuer anunta ceasul Connected Modular 45

Se stia inca de saptamana trecuta ca Tag Heuer va lansa un nou ceas pe 14 martie, si iata ca anuntul a venit de la producatorul elvetian in cursul acestei zile. Noul model poarta denumirea Tag Heuer Connected Modular 45.

Va veti intreba de ce acest nume. Ei bine, deoarece este un ceas modular. Asta inseamna ca se pot schimba bratarile / curelele, urechiusele in care se prind acestea si chiar ceasul in sine este optional. Astfel clientul poate opta intre un smartwatch cu Android Wear 2.0 si unul cu mecanism automatic (mecanic) de tip Caliber 5 sau Heuer 02T Tourbillon. Sistemul modular al acestui ceas Connected Modular 45 permite pana la 56 de combinatii: cadran de 45mm in diametru din aur, ceramica, aluminiu sau diamante; bratari din diferite materiale si pe diferite culori (cauciuc, titan, ceramica, piele), precum si urechiuse la fel din diferite materiale si pe diferite culori.

Connected Modular 45 este echipat cu un afisaj AMOLED de 1.39″ in diagonala, afisaj protejat de un strat de sticla de safir de 2.5mm grosime. De asemenea, smartwatch-ul este echipat cu un chipset Intel, cu o baterie de 410 mAh (pana la 25 de ore de utilizare conform producatorului) si beneficiaza de rezistenta la apa pana la o adancime de 50 de metri, dar si la zgarieturi.

Ceasul vine cu o serie de fete de ceas, insa pot fi customizate si acestea sau se pot crea unele noi prin intermediu unei unelte online pusa la dispozitie de producatorul elvetian.

Pretul ceasului Tag Heuer Connected Modular 45 incepe de la 1.650$ si creste in functie de optiunile alese de client.