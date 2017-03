53% dintre romani folosesc un smartphone, anunta Google Romania

Mai mult de jumatate dintre romani (53%) foloseau un smartphone la finalul anului trecut, potrivit unui raport comandat de Google, o crestere de peste patru ori in ultimii 4 ani. La finalul lui 2012, rata de adoptie a smartphone-urilor in Romania era de doar 12%.

La nivel global, adoptia smartphone-urilor s-a dublat in 4 ani. In 2012, doar una din trei persoane, din 40 de tari aveau acces la un smartphone. Patru ani mai tarziu, ponderea acestora a crescut la 70%. Din 2012 si pana in 2016, compania de studii de piata Kantar TNS, la cererea Google, a chestionat utilizatori din toata lumea in legatura cu obiceiurile de folosire a internetului. Raspunsurile au scos in evidenta schimbari majore in adoptia tehnologiei si stil de viata in numai jumatate de deceniu.

Un asistent personal pentru tineri

Pentru multi romani, smartphone-ul a adus o schimbare semnificativa in viata de zi cu zi. Chiar daca acest lucru se reflecta la nivelul tuturor categoriilor demografice, tinerii folosesc cel mai mult smartphone-ul ca un asistent personal. Relatia dintre cei cu varste de sub 25 de ani si smartphone s-ar putea traduce astfel:

91% dintre ei utilizeaza smartphone-ul, fata de 24% in urma cu 4 ani. Pentru ei, smartphone-ul a inceput sa inlocuiasca computerul: utilizarea computerului a scazut de la 88% in 2012 la 79% in 2016.

Smartphone-ul este sursa de informatii: 73% utilizeaza motoare de cautare pe dispozitivul mobil, iar 79% viziteaza platforme de social media

Jumatate din ei isi verifica e-mail-ul pe smartphone

Distractie: 75% dintre tineri vizioneaza video-uri pe smartphone cel putin odata pe saptamana

Smartphone-ul este dispozitivul preferat al tinerilor pentru activitati cotidiene precum: sa asculte muzica (66%), sa stie cat e ceasul (71%) sau sa faca poze (65%)

O lume reflectata in multe ecrane

De ceva timp, smartphone-ul nu mai reprezinta dispozitivul secundar. La nivel global, aproximativ o treime dintre utilizatorii de smartphone acceseaza internetul mai des de pe smartphone decat pe computer. In Romania, 38% dintre utilizatorii de smartphone spun ca acceseaza mai des internetul de pe telefon decat de pe computer. Doar 17% dintre utilizatorii de smartphone din Romania folosesc preponderent computerul pentru a intra pe internet.

In acelasi timp, oamenii folosesc mai multe dispozitive decat in trecut. Intrebati in 2012 in legatura cu ce dispozitive utilizeaza – smartphone, tableta sau computer, 50% dintre romani au raspuns ca folosesc un singur dispozitiv, 10% doua si doar 2% toate cele 3. La finalul lui 2016, cei mai multi dintre romani (31%) spun ca utilizeaza doua dispozitive (unul singur – 25%, trei dispozitive – 15%).

Acest studiu documenteaza 5 ani de cercetare (intre 2012 si 2016), in care Google si Kantar TNS au sustinut peste 625.000 de interviuri cu oameni din toata lumea. Studiu a fost realizat in 40 de tari, printre care si Romania.