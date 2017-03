Adata SD600, cel mai nou SSD cu tehnologie 3D Nand al producatorului

Adata Technology a anuntat astazi lansarea SSD-ului extern Adata SD600, care utilizeaza tehnologia ultra-performanta 3D TLC NAND, oferind doua variante cu capacitate de 256GB si respectiv 512GB. Drive-ul atinge viteze de 440MB/s la citire si de 430MB/s la scriere, depasind cu usurinta HDD-urile externe. Produsul cantareste doar 90g, pentru a oferi portabilitate convenabila si functioneaza fara drivere, cu Windows PC, Xbox One, PS4 si Android. SD600 este disponibil in doua variante de culoare: negru complet si rosu-negru, fiind realizat din materiale rezistente la impact, pentru un design sportiv, potrivit stilurilor active de viata.

Noul SSD SD600 atinge o viteza de 440MB/s la citire si de 430MB/s la scriere. Chiar si in cele mai bune circumstante, hard disk-urile mecanice interne sau externe nu pot spera sa se apropie de aceste performante. De aproximativ patru ori mai rapid decat unitatile HDD, noul SD600 scurteaza timpii de incarcare, lucru care duce la jocuri si aplicatii mai fluide, ori de cate ori este nevoie de un streaming rapid.

Adata SD600 este echipat cu tehnologie 3D TLC NAND Flash. ADATA si industria in ansamblu utilizeaza memorie de tip 3D, deoarece ofera densitate, fiabilitate si longevitate crescuta, comparativ cu memoria 2D. SD600 va fi disponibil in doua variante, cu capacitati de 256GB si de 512GB.

Datorita integrarii DRAM cache si a SLC cache, SD600 nu incetineste si nici nu se blocheaza atunci cand se confrunta cu sarcini grele sau cu fisiere de dimensiuni mari. Cache-ul SLC prezinta un interes deosebit, permitand ca o parte a capacitatii drive-ului sa functioneze in modul pSLC (pseudo single-level cell), lucru extrem de util pentru manipularea operatiunilor cu prioritate ridicata.

Noul SSD SD600 cantareste doar 90g, mai putin de jumatate din greutatea celui mai usor hard disk extern. Utilizatorii il pot purta cu usurinta oriunde si il pot tine in buzunar sau in rucsac, fara a simti vreun inconvenient. Conectarea la dispozitive prin USB 3.1 se realizeaza fara efort, SD600 fiind complet compatibil cu desktop-uri si laptop-uri cu Windows, Xbox One, PS4 si Android. Este realizat din materiale rezistente la impact, pentru a adauga un nivel suplimentar de protectie in caz de cadere sau socuri, frecvent intalnite intr-un stil de viata activ.