HTC vinde fabrica de telefoane din Shanghai pentru a investi banii in realitatea virtuala

Compania taiwaneza producatoare de smartphone-uri, HTC, a anuntat, la mijlocul acestei saptamani, ca a ajuns la un acord de vanzare a propriei fabrici producatoare de smartphone-uri din Shanghai, China, catre un cumparator chinez anonim pentru suma de aproximativ 91 milioane dolari.

Aceasta mutare are loc in urma unui vot al comisiei executive a companiei care, a decis, Miercuri, 15 martie, sa aloce de urgenta fonduri necesare dezvoltarii businessului sau VR (realitatea virtuala), iar acest lucru nu se poate face fara vanzarea fabricii din China. Producatorul a mai spus ca aceasta vanzare nu va afecta productia de telefoane smart.

In 2016, HTC, a inregistrat vanzari de 2.44 miliarde de dolari, adica, cea mai mica cifra din 2005 incoace, astfel ca va miza foarte mult in urmatorii ani pe realitatea virtuala, avand in vedere ca acest segment de piata este in plina expansiune.

Actualmente HTC detine unul din cele mai complexe sisteme de realitate virtuala — HTC Vive, sistem deja disponibil si pe piata din Romania, iar la finalul anului trecut HTC a lansat pe piata studiourile Vive in cadrul carora isi va dezvolta propriile aplicatii si jocuri pentru realitatea virtuala.

