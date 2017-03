Samsung extinde liniile de productie de chipuri mobile investind miliarde de $

In momentul de fata Samsung Electronics este una din putinele companii care detin tehnologia de dezvoltare a chipset-urilor pe arhitectura 10mn. Qualcomm, cel mai important producator de procesoare mobile la nivel global a incheiat un parteneriat cu Samsung prin care sud coreeni produc pentru americani chipsetul Snapdragon 835, model care va echipa atat noul Galaxy S8 ce urmeaza sa fie comercializat incepand cu luna aprilie a acestui an, cat si varfuri de gama precum HTC 11, Xperia XZ Premium, OnePlus 4, Google Pixel 2 si altele.

De curand, TSMC (producatorul de chip-uri pentru telefoanele si tabletel Apple), ar fi incheiat un contract cu producatorul american in urma caruia asiaticii vor produce chip-urile A10 si A10X, motiv pentru care Samsung se gandeste serios sa investeasca in liniile sale de productie de astfel de chip-uri pe baza de siliciu pentru a nu pierde piata in fata altor producatori precum TSMC sau MediaTek.

Samsung lucreaza deja la extinderea liniilor de productie de chipuri pe arhitectura 10nm din Coreea de Sud si planuieste ca, pana la finalul verii, sa mai investeasca aproximativ 2.2 miliarde de dolari in dezvoltarea acestor linii.

Producatorul sud coreean vrea sa investeasca alte 5.3 miliarde de dolari in urmatoarele luni, in linii de productie de chip-uri pe arhitectura 7nm, chip-uri necesare producatorilor de telefoane smart pentru anul 2018. Practic, Samsung vrea sa isi asigure o sursa de venit din acest segment de piata pe urmatorii 2 ani.

O sursa apropiata companiei Samsung, sugereaza ca, in cazul in care Apple alege sa colaboreze cu Samsung pentru productia noilor sale chipset-uri necesare la echiparea viitoarelor modele de iPhone, sud coreenii vor fi dispusi sa investeasca si mai mult in astfel de linii de productie pentru a facilita cantitatea de chip-uri mobile necesara producatorilor de smartphone-uri. Este cunoscut faptul ca Apple a mai apelat in trecut la Samsung, atunci cand stocul de chip-uri livrat de TSMC producatorului american era insuficient. Acest lucru s-ar putea intampla si in 2017, el fiind si motivul pentru care Samsung lucreaza in momentul de fata la extinderea liniilor sale de productie.