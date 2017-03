Montblanc Summit, primul smartwatch al producatorului

Dupa lansarea smartwatch-ului Connected Modular 45 de la inceputul acestei saptamani, iata ca, un alt producator elvetian de ceasuri mecanice isi face intrarea pe segmentul de piata al smartwatch-urilor sub brandul Montblanc.

In cadrul unui eveniment ce a avut loc aseara in Londra si la care a participat si Ian Somerhalder, cel care interpreteaza rolul vampirului Damon in indragitul serial de televiziune Vampire Diaries, elvetienii de la Richemont Group, care detin brandul german Montblanc, au lansat pe piata smartwatch-ul cu Android Wear 2.0, Montblanc Summit.

sursa foto: JustJared

Cadranul ceasului Montblanc Summit masoara 46mm in diametru si 12.5mm grosime, vine cu un ecran circular tactil AMOLED de 1.39″ si rezolutie 400 x 400 pixeli. Ecranul este protejat de un strat de safir iar ceasul in sine dispune de certificare IP68 (nu este afectat de apa atunci cand te speli pe maini si nici atunci cand afara ploua).

Montblanc Summit beneficiaza de procesorul Snapdragon Wear 2100, are 512MB de RAM, 4GB memorie de stocare interna si o baterie de 300 mAh care ofera pana la 24 de ore de utilizare inainte sa necesite reincarcare prin intermediul incarcatorului cu pini conectori magnetici. Ceasul dispune de Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 4.1, Gyroscope, Barometru, senzor pentru puls, port micro USB, sistem de notificari prin vibratii si un microfon.

Noul smartwatch Montblanc Summit este disponibil in mai multe variante a carcasei. Acelasi lucru este valabil si pentru curelele sale: piele si cauciuc pe diferite culori.

Pretul acestui smartwatch este de 890$ si creste in functie de dotarile optionale alese de client.