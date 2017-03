Apple investeste aproape 500 milioane $ in doua centre de cercetare

Compania Apple are planuri mari atunci când vine vorba de investitii în centre de cercetare și dezvoltare (R&D). Apple are in vizor China, unde se vor construi doua astfel de centre in valoare de aproximativ 3.5 miliarde de yuani, reprezentând echivalentul a 472 milioane de euro.

În centrul din Beijing și Shenzhen, Apple a investit deja mai mult de 500 milioane de euro, urmând ca aceste noi centre să fie construite în orașele Shanghai și Suzhou, care au crescut foarte mult în ultimii ani. Aceste investitii se bazează pe forța de muncă locală, pe ingineri foarte bine pregătiți, dar și pe operațiunile de echipe din China ca să poată dezvolta tehnologii și servicii avansate pentru Apple.

Prin aceste centre Apple dorește să atragă experți dar și absolvenți de facultăți din Beijing, Tsinghua sau Jiaotong. Ca parte a dezvoltării și investițiilor în China, compania a realizat o serie de proiecte în cooperare cu școlile și universitățile zonale, având chiar un program de internship pentru a ajuta la dezvoltarea următoarei generații de antreprenori.

Ce a făcut Apple în China în ultimii ani?

A creat 4.8 milioane de locuri de muncă, dintre care 1.8 milioane sunt dezvoltatori de aplicații și alte posturi legate de ecosistemul iOS. Apple deține 22 de birouri și 46 de magazine, în care lucrează mai bine de 12.000 de oameni. Toate facilitățile Apple operaționale din China funcționează 100% pe energie verde, regenerată. Prin acest proces Apple încearcă să ajute comunitățile locale să folosească același tip de energie.