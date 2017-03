Xperia L1, un nou telefon Sony, cu Nougat si Xperia Actions

Sony, a anuntat, astazi, lansarea unui nou smartphone, Xperia L1, model ce vine cu specificatii decente si cu o serie de functii interesante, precum Xperia Actions.

„Xperia L1 este un telefon inteligent care pune pret si pe forma, dar si pe funcții. Astfel, combina un ecran impresionant si o performanta sporita, cu designul reprezentativ Sony, cu care te poti mandri,” declara Tsutomu Sato, Director al Global Product Marketing, Sony Communications.

Xperia L1 dispune de un ecran de 5.5″ in diagonala cu rezolutie 1.280 x 720 pixeli (HD), este echipat cu un procesor quad-core pe 64-bit MediaTek tactat la frecventa de 1.45GHz si beneficiaza de 2GB memorie RAM si 16GB spatiu intern pentru stocare date, care poate fi extins prin slotul microSD card cu pana la 256GB. Telefonul vine cu o baterie de 2.650 mAh, camere foto de 5 mega pixeli pe fata (selfies) si una de 13 mega pixeli pe spate cu blit si autofocus si ruleaza sistemul de opeare Android 7.0 Nougat.

Sony spune ca telefonul Xperia L1 se adapteaza la stilul de viata al posesorului, ajutandu-l pe acesta sa fie mai eficient cu timpul sau. Bazandu-se pe machine learning, Xperia L1 dispune de o functie denumita Xperia Actions care permite setarea automata a telefonului in modul avion cand utilizatorul calatoreste cu avionul, in silent mod cand acesta se duce la culcare sau in modul nu deranjati cand este la birou, la munca.

In ceea ce priveste disponibilitatea si pretul telefonului Xperia L1, Sony, a anuntat doar ca va fi comercializat spre finalul lunii aprilie 2017 in Europa, in variante pe negru, alb si roz, insa nu a dezvaluit pretul sau multumindu-se sa anunte doar ca va fi unul accesibil.