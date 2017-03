Android O Developer Preview gata de descarcat si instalat, dar numai pentru developeri

Google ne-a surprins astazi cu oficializarea noului build de Android, care ii va lua locul versiunii Nougat in 2017, si anume Android O. Anuntul vine la doar cateva ore dupa ce Apple a anuntat lansarea unui nou iPhone 7 Red Special Edition, probabil, pentru a distrage lumea.

Acest nou build inca in stagiul alpha, este deocamdata disponibil numai dezvoltatorilor, deoarece o versiune Android Beta pentru acest build va fi disponibila utilizatorilor abia din luna mai a acestui an. Probabil, dupa Google I/O 17.

Noua versiune Android O Developer Preview (probabil va utiliza numele de cod — Oreo) aduce o serie de noutati printre care un nou mod de afisare a notifiarilor in bara, si anume pe categorii; limitari automate aduse aplicatiilor care ruleaza in fundal; API-uri de autofill pentru username-uri si parole; o functie mai avansata PIP (Picture in Picture) atat pentru telefoane, cat si pentru tablete; iconite cu design adaptabil; o gama mai mare de culori disponibila developerilor pentru aplicatii si multe alte functii despre care puteti afla in detaliu informatii pe site-ul Google Android Developers.

Imaginile Android O Developer Preview pot fi descarcate de aici, si sunt compatibile cu emulatorul oficial Android, dar si cu gadgeturile: Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL si laptopul Pixel C laptop. De asemenea, se poate testa Android Wear 2.0 pe Android O Developer Preview.

