Pretul telefoanelor iPhone 7 Red Special Edition, cand vor ajunge oficial pe piata din Romania si la ce pret.

Cu toate ca ne asteptam ca, astazi, 21 martie, Apple sa sustina o conferinta cu presa in SUA, compania a decis sa anunte noi gadgeturi fara un eveniment special.

Asadar, incepand din 24 martie, Apple, incepe comercializarea a unei versiuni de iPhone 7 Plus si iPhone 7 Red Special Edition, ca parte a campaniei sale de sustinere a organizatiei Global Fund, care lupta pentru prevenirea transmiterii virusului HIV de la mama la bebelusii inca nenascuti. Anuntul vine pentru a celebra peste 10 ani de parteneriat de intr-ajutorare si lupta impotriva acestei maladi.

Din gama de produse Red Special edition mai fac parte produse precum Beats Solo 3 Wireless On-Ear Headphones, Beats Pill+ Portable Speaker, intreaga gama de iPod-uri, iPhone 7 Smart Battery Case si o serie de accessorii pentru iPhone, iPad si Apple Watch.

iPhone 7 Red Special Edition, inclusiv in varianta 7 Plus, vor fi disponibile de vineri, 24 martie 2017, in variante de 128GB si 256GB, incepand de la pretul de 750$. Probabil, de la 750 Euro pe piata din Romania, insa abia din luna Aprilie.

De asemenea, tot astazi, Apple lansat si o noua varianta de iPhone SE cu 32GB si 128GB, astfel ca producatorul american nu va mai fabrica niciun iPhone SE cu 16GB si 64GB. Pretul de pornire ramane acelasi – 400$ si va fi comercializat tot din 24 martie.

sursa