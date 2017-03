Quartz ZW10, primul smartwatch al chinezilor de la ZTE

Auzisem despre ZTE Quartz inca de pe la inceputul acestui an, ba chiar aparuse si o imagine de presa nebagata in seama prin luna Februarie. La Mobile World Congress 2017, in Barcelona, i-am intrebat pe cei de la ZTE despre acest gadget, insa produsul nu era de gasit si nici nu au dorit sa confirme zvonurile aparute inainte de acest eveniment.

Totusi, smartwatch-ul pare sa existe si ca e pe cale sa fie anuntat de catre chinezii de la ZTE, sau cel putin asta incearca sa sugerez o serie de fotografii in care apare ZTE Quartz alaturi de incarcatorul sau cu 4 pini conectori (vezi ultima fotografie jos).

Despre partea hardware si designul acestui smartwatch, va putem spune doar ca va rula Android Wear 2.0, ca dispune de conectivitate 3G, dar nu va beneficia de LTE, NFC sau de senzor pentru masurarea pulsului.

Ceasul pare a avea un design sport, cu o coroana metalica imensa care, conform sursei acestor imagini nu este rotativa, ci doar de decor. Ceasul beneficiaza de o bratara din cauciuc cu striatii si de un incarcator similar cu ceea ce am vazut la smartwatch-ul celor de la Huawei.

Despre pretul ceasului ZTE Quartz nu se stie nimic la aceasta data, insa ne asteptam sa fie undeva pana in 400$.

sursa AP; VB