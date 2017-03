GUESS Connect, colectia de smartwatch-uri a cunoscutei case de moda

De curand, o serie de producatori de ceasuri mecanice/automate din Elvetia si-au anuntat debutul pe piata de wearables (smartwatch), si, iata ca, nici casele de moda consacrate precum GUESS nu se lasa mai prejos.

In anul 1983 compania GUESS lansa pe piata prima sa colectie de ceasuri de mana dedicate atat barbatilor, cat si femeilor. La mai bine de 30 de ani distanta, faimosul brand din industria modei anunta lansarea unei noi game de ceasuri – GUESS Connect – insa de aceasta data este vorba de o colecie de smartwatch-uri.

GUESS Connect va include modele de smartwatch pentru femei si barbati, si vor avea la baza sistemul de operare Android Wear 2.0 al celor de la Google, dar si procesorul Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Cadranul modelelor dedicat doamnelor si domnisoarelor va masura 41mm in diametru si, cel mai probabil, vor avea cristale incrustate, in timp ce modelele dedicat barbatilor vor avea un cadran cu diametrul de 44mm si vor fi comercializate in variante sport si business. Smartwatch-urile dedicate sexului frumos vor fi comercializate din toamna/iarna in variante pe argintiu, auriu si rose gold, insa preturile nu au fost deocamdata anuntate.

GUESS Connect vor fi compatibile cu telefoanele care ruleaza Android 4.3 sau o versiune mai noua, respectiv cu iPhone-urile care ruleaza iOS 9 sau o versiune mai actuala.