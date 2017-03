Nvidia GeForce GTX 1080 Ti disponibila in Romania impreuna cu sistemul PC Garage Black Dragon

In cadrul unui eveniment cu presa care a avut loc miercuri, 22 martie, in Nexus Gamers Pub, cu ocazia lansarii pe piata din Romania a placii grafice Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, baietii de la PC Garage au facut o demonstratie live de asamblare a unuia dintre cele mai rapide sistem de gaming disponibile pe piata — PC Garage Black Dragon, sistem construit in jurul placii grafice mai sus mentionate, in varianta Founders Edition.

Spre deosebire de modelul anterior (GTX 1080), noul GeForce GTX 1080 Ti ofera un boost de performanta cu pana la 35%, fiind conceputa sa faca fata cerintelor de gaming 4K, dar si sa ofere suport tehnologiilor DX12, HDR si VR, placa vine echipata cu o memorie GDDR5X de 11GB, 3.584 de nuclee NVIDIA CUDA si un frame buffer de 11GB. De retinut faptul ca, GTX 1080 Ti, este prima placa grafica din lume echipata cu noile momorii G5X de la Micron.

Astfel, aceasta placa permite rularea celor mai noi titluri de jocuri si cele mai performante simulari VR (realitate virtuala) disponibile comercial. Astfel, cea mai performanta placa video pentru PC din lume la aceasta ora, a fost montata intr-o carcasa middletower cu racire pe apa pentru procesorul Intel Kaby Lake i7-7700K, o placa de baza Gygabyte GA-Z270X-Ultra Gaming, un kit de memorie de la HyperX, de capacitate 16 GB DDR4 si o stocare bazata pe un SSD de 240GB, plus un HDD de 1TB la 7200 rpm.

Sistemul este disponibil deja in oferta magazinului PC Garage, clientul beneficiind de o asamblare gold, cu garantie de 3 ani si vine la pachet cu doua bonusuri:

Intel Starter Pack 2017 ce contine Halo Wars 2, Euro Truck Sim 2 si Dreadnought Free Download + In-Game Content in valoare de 60$ Licenta de joc la alegere pentru Honor sau Ghost Recon: Wildlands

Intregul sistem Black Dragon cu tot cu placa video GTX 1080 TI Founders Edition este disponibil in oferta PC Garage la pretul de 10.200 lei. Placa avand un pret de 3.900 lei.

Inregistrarea integrala a evenimentului o puteti vedea pe YouTube: